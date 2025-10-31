Ковид во время беременности может повышать риск аутизма у детей

При этом, как подчеркивают ученые, их работа не утверждает, что ковид вызывает аутизм, а лишь показывает наличие возможной связи между этими двумя факторами. «Это не значит, что каждой беременной женщине с ковидом нужно беспокоиться, что у ее ребенка будет аутизм», — сказала в комментарии газете The Washington Post соавтор исследования Андреа Идлоу, доцент акушерства и гинекологии в Гарвардской медицинской школе.