В Томске создадут терморегулирующие покрытия для космических аппаратов

«Мы занимаемся улучшением традиционных и разработкой новых ТРП и их компонентов для космических аппаратов. Такие покрытия поддерживают температуру-КА, используя физические свойства материалов и конструкций без затрат энергии. Они предназначены для обеспечения необходимого температурного режима работы приборов, оборудования, устройств, биологических объектов и жизнедеятельности космонавтов. Предотвращение перегрева достигается за счет высокой отражательной способности (в солнечном диапазоне спектра) и высокой излучательной способности, которая обеспечивает эффективный сброс тепла в космическое пространство», — отметил научный сотрудник лаборатории и руководитель первого проекта Владимир Горончко.