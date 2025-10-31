В Томске создадут терморегулирующие покрытия для космических аппаратов

Ученые Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) разрабатывают несколько терморегулирующих покрытий (ТРП) для космических аппаратов (КА) с применением нанотехнологий. Такая работа отвечает задачам национального проекта «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки», сообщили в департаменте информационной политики администрации Томской области.
«Мы занимаемся улучшением традиционных и разработкой новых ТРП и их компонентов для космических аппаратов. Такие покрытия поддерживают температуру-КА, используя физические свойства материалов и конструкций без затрат энергии. Они предназначены для обеспечения необходимого температурного режима работы приборов, оборудования, устройств, биологических объектов и жизнедеятельности космонавтов. Предотвращение перегрева достигается за счет высокой отражательной способности (в солнечном диапазоне спектра) и высокой излучательной способности, которая обеспечивает эффективный сброс тепла в космическое пространство», — отметил научный сотрудник лаборатории и руководитель первого проекта Владимир Горончко.
По словам исследователя, ТРП состоят на 75−80% из неорганических порошков-пигментов и на 20−25% из органических связующих. Его проект, рассчитанный на три года, посвящен увеличению стойкости оптических свойств полимерных связующих ТРП к действию ионизирующих излучений космического пространства. Второй проект лаборатории направлен на создание терморегулирующего покрытия на основе микропорошка оксида иттрия, модифицированного наночастицами диоксида кремния.
Нацпроект «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки» призван повысить доступность услуг связи широкому кругу потребителей, а также обеспечить переход на качественно новый уровень пилотируемой космонавтики и фундаментальных исследований. По нацпроекту планируется в несколько раз нарастить состав орбитальной группировки космических аппаратов, создать перспективные средства выведения на орбиту, перейти на многоразовые ракетоносители и более экологически чистое топливо. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.