Жителей Кубани ждет короткая рабочая неделя перед долгими новогодними каникулами

В конце 2025 года россиян ждет необычная двухдневная рабочая неделя.

Источник: Новая Кубань

Последние дни декабря, 29 и 30 числа, будут рабочими, а 31 декабря стал официальным выходным, благодаря решению правительства об изменении производственного календаря.

Такое решение позволит многим заранее начать новогодние приготовления и отдохнуть с комфортом. Год завершится короткой трудовой неделей и начнутся самые длинные за многие годы новогодние каникулы — 12 дней.

Это официальный период отдыха, призванный создать благоприятные условия для празднования и восстановления сил перед новым рабочим годом.