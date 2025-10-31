Жителей Кубани ждет короткая рабочая неделя перед долгими новогодними каникулами

Последние дни декабря, 29 и 30 числа, будут рабочими, а 31 декабря стал официальным выходным, благодаря решению правительства об изменении производственного календаря.
Такое решение позволит многим заранее начать новогодние приготовления и отдохнуть с комфортом. Год завершится короткой трудовой неделей и начнутся самые длинные за многие годы новогодние каникулы — 12 дней.
Это официальный период отдыха, призванный создать благоприятные условия для празднования и восстановления сил перед новым рабочим годом.