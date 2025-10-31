Ричмонд
Ярмарки выходного дня не будут работать в Краснодаре 1 ноября

Восемь ярмарок выходного дня откроются в Краснодаре 8 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Ярмарки выходного дня не будут работать в Краснодаре 1 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Связано это с тем, что в соответствии с производственным календарем этот день является рабочим», — назвали причину в мэрии Краснодара.

Торговые площадки будут встречать посетителей уже 8 ноября. В городе откроются восемь ярмарок выходного дня. Традиционно они будут работать с 8:00 до 15:00 по улицам:

— Уральской, 170/7;

— им. Героя Яцкова, 11;

— им. Дзержинского, 213;

— им. Каляева, 198.

— Бургасской, 31/1.

— Одесской, 48.

— Проспекту Чекистов, 9.

— Восточно-Кругликовской, 26.

«Организаторы ярмарок тщательно следят за соблюдением санитарных требований Роспотребнадзора. Осуществляется контроль за проведением ветеринарно-санитарной экспертизы и соблюдением правил торговли участниками», — напомнили в администрации Краснодара.