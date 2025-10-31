Ярмарки выходного дня не будут работать в Краснодаре 1 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
«Связано это с тем, что в соответствии с производственным календарем этот день является рабочим», — назвали причину в мэрии Краснодара.
Торговые площадки будут встречать посетителей уже 8 ноября. В городе откроются восемь ярмарок выходного дня. Традиционно они будут работать с 8:00 до 15:00 по улицам:
— Уральской, 170/7;
— им. Героя Яцкова, 11;
— им. Дзержинского, 213;
— им. Каляева, 198.
— Бургасской, 31/1.
— Одесской, 48.
— Проспекту Чекистов, 9.
— Восточно-Кругликовской, 26.
«Организаторы ярмарок тщательно следят за соблюдением санитарных требований Роспотребнадзора. Осуществляется контроль за проведением ветеринарно-санитарной экспертизы и соблюдением правил торговли участниками», — напомнили в администрации Краснодара.