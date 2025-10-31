Ричмонд
С 1 ноября на водохранилищах в Иркутской области закроют навигацию

Нарушение запрета влечет штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

С 1 ноября на водохранилищах в Иркутской области закроют навигацию для маломерных судов. Как рассказали КП-Иркутск в региональном ГУ МЧС России, запрет на движение будет действовать до 15 мая.

— В Приангарье навигация осуществляется на реках в период с 1 мая до 10 октября, на Ангаре — с 1 марта по 1 декабря, на озере Байкал — с 15 мая до 25 декабря, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Нарушение запрета влечет наложение административного штрафа в размере от 5 до 10 тысяч рублей. Исключение составляют случаи, когда маломерные суда применяют для аварийно-спасательных работ.

