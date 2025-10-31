Крупную партию меда из Беларуси не пропустили в Россию. Подробности обнародовали в пресс-службе Россельхознадзора.
В ведомстве отметили, что на российско-белорусской границе в деревне Долосцы специалисты Управления Россельхознадзора приостановили ввоз 42 килограммов меда, перевозившегося с территории Беларуси в Россию.
Во время ветеринарного контроля было установлено отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, которые подтверждали бы качество и безопасность товара. Кроме того, не было маркировки, дающей возможность идентифицировать продукцию.
«Перемещение партии меда по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате груза, товар возвращен в Республику Беларусь», — уточнили в Россельхознадзоре.
Ранее Россельхознадзор задержал 22,5 тонны замороженного шпика якобы из Беларуси: «Поддельный штамп учета “Груз учтен”, следы срезов ветеринарных клейм».
Кроме того, груз колбасы и молока не пустили в Россию из Беларуси.
Также мы собрали, что можно и нельзя делать на Дмитриевскую Родительскую субботу 1 ноября, которую называют Дедовой.