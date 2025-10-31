Ричмонд
Крупную партию меда из Беларуси не пропустили в Россию

Россельхознадзор не пропустил в РФ партию меда из Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Крупную партию меда из Беларуси не пропустили в Россию. Подробности обнародовали в пресс-службе Россельхознадзора.

В ведомстве отметили, что на российско-белорусской границе в деревне Долосцы специалисты Управления Россельхознадзора приостановили ввоз 42 килограммов меда, перевозившегося с территории Беларуси в Россию.

Во время ветеринарного контроля было установлено отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, которые подтверждали бы качество и безопасность товара. Кроме того, не было маркировки, дающей возможность идентифицировать продукцию.

«Перемещение партии меда по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате груза, товар возвращен в Республику Беларусь», — уточнили в Россельхознадзоре.

Ранее Россельхознадзор задержал 22,5 тонны замороженного шпика якобы из Беларуси: «Поддельный штамп учета “Груз учтен”, следы срезов ветеринарных клейм».

Кроме того, груз колбасы и молока не пустили в Россию из Беларуси.

