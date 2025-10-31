Ричмонд
Мошенники просят волгоградцев проголосовать за их дочь

Мошенники продолжают совершенствовать свои схемы обмана волгоградцев.

Источник: Marília Castelli

Как рассказали в Киберполиции, классическую схему с голосованием в мессенджерах аферисты превратили в многоэтапную и сложную систему для кражи данных и денежных средств граждан.

— Традиционная схема «проголосуй за мою дочь в конкурсе» эволюционирует. Вместо одной наивной просьбы мошенники теперь строят многоэтапную подделку: клонируют аккаунт знакомого, создают от его имени «группу поддержки», пишут убедительный продающий текст и наполняют сообщество десятками ботов, которые имитируют активность, — пояснили в ведомстве.

Как только им удается войти в доверие жертвы, в группу приглашают настоящих пользователей. При этом функция отправлять сообщения в такие группы им недоступна. Далее идет все по классической схеме — злоумышленники убеждают перейти пользователя по фишинговой ссылке.

В результате аферисты крадут личные данные россиян и заражают устройства вредоносными программами.