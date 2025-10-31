Воронежские библиотеки присоединятся к «Ночи искусств-2025»

В областной детской библиотеке в 14.00 стартует художественно-историческая игра «Связь веков и поколений», в 14.30 — творческое мероприятие «Весело и красиво рисует Россия» — дети узнают, как создавались лубочные картинки, как они отражали жизнь народа. В 16.00 — семейная квест-игра «Культурный код: Путешествие в сердце России» — через интерактивные станции юные исследователи узнают про традиции, сказки, ремесла и игры из разных уголков страны. 6+