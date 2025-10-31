Воронежские библиотеки присоединятся к «Ночи искусств-2025»

Библиотеки Воронежа присоединятся к «Ночи искусств-2025». Всероссийская акция пройдет 3 ноября под девизом «В единстве культур — сила народа», в этом году она приурочена ко Дню народного единства. Культурные учреждения подготовили развлекательные мероприятия.
В библиотеке имени Никитина в 18.00 начнется концерт «Хорошие песни летят над Россией», в 20.00 — ночная экскурсия «Тайны библиотечных полок», литературные чтения «При свечах» и арт-программа «Искусство без границ». Также в «Никитинке» можно посмотреть выставку «Литературные и сказочные герои, застывшие в керамике». 6+
В областной детской библиотеке в 14.00 стартует художественно-историческая игра «Связь веков и поколений», в 14.30 — творческое мероприятие «Весело и красиво рисует Россия» — дети узнают, как создавались лубочные картинки, как они отражали жизнь народа. В 16.00 — семейная квест-игра «Культурный код: Путешествие в сердце России» — через интерактивные станции юные исследователи узнают про традиции, сказки, ремесла и игры из разных уголков страны. 6+
В специальной библиотеке для слепых имени Короленко можно послушать цикл аудио-очерков «Люди искусства. Незрячие и слабовидящие Воронежской области». 12+
В областном молодежном центре (ул. Плехановская, 53) в 18.00 начнется интерактивная арт-программа «Созвучие. Когда искусство говорит». Гостей ждут выставка картин, интерактивный мастер-класс по рисованию, камерный спектакль, а также вокальные выступления артистов.
Подробную программу «Ночи искусств-2025» читайте здесь.