В Саратовской области прошел форум, посвященный модельным библиотекам

Форум «Модельная библиотека: территория роста и партнерства» состоялся 23−24 октября в Саратовской области в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в министерстве культуры региона.
В работе форума в офлайн- и онлайн-форматах приняли участие министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова, специалист отдела по работе с регионами департамента модельных библиотек Российской государственной библиотеки Андрей Титов, директора и ведущие специалисты библиотек Саратовской области и других субъектов.
Гости посетили модельные библиотеки № 9, 17 и 30 централизованной библиотечной системы Саратова и центральную библиотеку Ровенской межпоселенческой центральной библиотеки. На форуме обсудили актуальные вопросы создания и функционирования модельных библиотек, а также инновационные подходы, технологии и методы работы.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.