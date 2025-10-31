Стоимость проезда в метро Нижнего Новгорода изменится с 1 ноября

Индексация некоторых тарифов на проезд в метрополитене произойдет в Нижнем Новгороде с 1 ноября, сообщили ИА «Время Н» в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
«Для установления единых тарифов на перевозку пассажиров в наземном транспорте и метрополитене, в частности с сохранением возможности бесплатных пересадок с помощью электронного кошелька между разными видами транспорта, в настоящее время принято решение по индексации некоторых тарифов на проезд в метрополитене», — рассказали в департаменте.
Теперь одна поездка при оплате за безналичный расчет обойдется в 40 рублей. Тариф на проезд при оплате с помощью электронного кошелька без доплаты при пересадках в течение 60 минут будет составлять 40 рублей, а при оплате с помощью электронного кошелька без доплаты при пересадках в течение 90 минут — 60 рублей.
Ранее сообщалось, что полностью безналичная оплата проезда вводится в общественном транспорте Нижнего Новгорода с 1 ноября. Наличные денежные средства непосредственно в транспорте к оплате приниматься не будут.