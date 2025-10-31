Лукашенко сказал, что белорусам нужно шевелиться

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с жителями деревни Домжерицы в ходе рабочей поездки в Лепельский район в пятницу, 31 октября, сказал, что белорусам нужно шевелиться. Подробности передает БелТА.
Глава государства акцентировал внимание на том, что сегодня те, кто хотят заработать, тот зарабатывает.
— Для того, чтобы хорошо жить, нормально жить, надо шевелиться, — подчеркнул президент Беларуси.
Александр Лукашенко уточнил, что со стороны государства и властей должны быть созданы условия.
