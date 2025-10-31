Ричмонд
Лукашенко сказал, что белорусам нужно шевелиться

Лукашенко сказал, что в Беларуси все есть, но надо шевелиться.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с жителями деревни Домжерицы в ходе рабочей поездки в Лепельский район в пятницу, 31 октября, сказал, что белорусам нужно шевелиться. Подробности передает БелТА.

Глава государства акцентировал внимание на том, что сегодня те, кто хотят заработать, тот зарабатывает.

— Для того, чтобы хорошо жить, нормально жить, надо шевелиться, — подчеркнул президент Беларуси.

Александр Лукашенко уточнил, что со стороны государства и властей должны быть созданы условия.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко оценил место в Беларуси, где воздух в 300 раз чище, чем в Минске: «Люди еще не поняли, где они живут».

Тем временем Лукашенко предупредил чиновников, чтобы были готовы с утра до вечера к докладу.

Вместе с тем Белгидромет сказал, какой будет погода в начале ноября в Беларуси: «Тепло, но с дождями».

