Завершена рекультивация Жигулевской свалки в границах нацпарка

В Самарской области завершена рекультивация Жигулевской свалки в границах национального парка. Она образовалась еще до создания «Самарской Луки» и эксплуатировалась 37 лет.

Источник: Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области

В октябре завершена ее рекультивация по областной госпрограмме «Охрана окружающей среды Самарской области».

В течение двух лет расчищена периметральная полоса в границах землеотвода, ликвидирована яма «Беккари» и демонтированы хозяйственные постройки, разработан свалочный и природный загрязненный грунт, а на его место завезена чистая почва и выровнена территория, на поверхность которой уложен плодородный грунт с засевом трав многолетних растений.

Площадь свалки — 6,8 га, на которых наладилось 60 тыс. куб. отходов.