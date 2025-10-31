Завершена рекультивация Жигулевской свалки в границах нацпарка

В октябре завершена ее рекультивация по областной госпрограмме «Охрана окружающей среды Самарской области».
В течение двух лет расчищена периметральная полоса в границах землеотвода, ликвидирована яма «Беккари» и демонтированы хозяйственные постройки, разработан свалочный и природный загрязненный грунт, а на его место завезена чистая почва и выровнена территория, на поверхность которой уложен плодородный грунт с засевом трав многолетних растений.
Площадь свалки — 6,8 га, на которых наладилось 60 тыс. куб. отходов.