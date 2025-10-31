Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин назвал НКО незаменимыми участниками социальной политики

Путин назвал некоммерческие организации незаменимыми участниками соцполитики.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Некоммерческие организации сегодня являются незаменимыми участниками социальной политики России, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства приветствовал участников форума «Сообщество».

«Некоммерческий сектор сегодня — значимый, во многом незаменимый участник социальной политики государства. Так, с момента создания Фонда президентских грантов в 2017 году более 22 тысяч некоммерческих организаций получили поддержку и реализовали социально значимые проекты на сумму свыше 176 миллиардов рублей», — сказал президент в своем видеообращении.