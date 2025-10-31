Путин назвал НКО незаменимыми участниками социальной политики

«Некоммерческий сектор сегодня — значимый, во многом незаменимый участник социальной политики государства. Так, с момента создания Фонда президентских грантов в 2017 году более 22 тысяч некоммерческих организаций получили поддержку и реализовали социально значимые проекты на сумму свыше 176 миллиардов рублей», — сказал президент в своем видеообращении.