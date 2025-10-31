Путин поблагодарил Общественную палату за поддержку российской армии

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил Общественную палату РФ за напряженную работу по поддержке российской армии.
Глава государства в пятницу обратился к участникам участникам форума «Сообщество».
«Знаю о принципиальной позиции Общественной палаты в сложный период начала специальной военной операции, об активной поддержке наших героев, российской армии и о вашей работе по сплочению волонтёрских организаций вместе с активистами Народного фронта для эффективного решения таких задач. Благодарю вас за напряжённую, нужную стране и людям работу», — сказал Путин в видеообращении.