Путин поздравил участников форума «Сообщество» с Днем народного единства

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил участников форума «Сообщество» с наступающим Днём народного единства.

Глава государства направил приветствие участникам и гостям форума «Сообщество».

«Вы традиционно собрались в Москве в преддверии Дня народного единства, который знаменует сплочённость и высокую ответственность нашего многонационального народа за судьбу Отечества», — сказал Путин.

Он отметил, что праздник тесно связан со стремлением людей объединяться ради общего дела.

«Дорогие друзья, в программе вашего форума — обсуждение большого количества актуальных тем. Желаю вам плодотворной работы. С наступающим праздником — Днем народного единства!» — добавил Путин.