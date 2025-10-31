Путин поздравил участников форума «Сообщество» с Днем народного единства.

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил участников форума «Сообщество» с наступающим Днём народного единства.
Глава государства направил приветствие участникам и гостям форума «Сообщество».
«Вы традиционно собрались в Москве в преддверии Дня народного единства, который знаменует сплочённость и высокую ответственность нашего многонационального народа за судьбу Отечества», — сказал Путин.
Он отметил, что праздник тесно связан со стремлением людей объединяться ради общего дела.
«Дорогие друзья, в программе вашего форума — обсуждение большого количества актуальных тем. Желаю вам плодотворной работы. С наступающим праздником — Днем народного единства!» — добавил Путин.