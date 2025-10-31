В Петербурге обсудили развитие инженерных компетенций у школьников

Семинар «Применение учебных задач на уроках социально-гуманитарного цикла для развития у школьников инженерных компетенций и навыков самостоятельной работы в условиях ранней профориентации» состоялся в школе № 777 Санкт-Петербурга по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в городском комитете по образованию.
«Проведение подобных встреч имеет большое значение для повышения профессионального мастерства педагогов и формирования у обучающихся ключевых инженерных компетенций. Интеграция учебных задач из социально-гуманитарного цикла в инженерно-технологическую образовательную практику способствует развитию критического мышления, самостоятельности и мотивирует учащихся к осознанному выбору будущей профессии», — отметила директор школы Вера Князева.
В ходе семинара прошли открытые интегрированные уроки, которые показали возможности сочетания гуманитарных и естественнонаучных дисциплин. Например, на уроке истории и физики шестиклассники познакомились с образом жизни и военным искусством древних кочевых народов, а также проанализировали технологические достижения, связанные с использованием лука, сабли и стремян, с точки зрения физических законов. На уроке русского языка и географии ребята повторили особенности официально-делового стиля, изучили правила оформления заявлений, трудовых договоров и судовых журналов, а также совершили виртуальное путешествие по Северному морскому пути.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.