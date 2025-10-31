В Петербурге обсудили развитие инженерных компетенций у школьников

В ходе семинара прошли открытые интегрированные уроки, которые показали возможности сочетания гуманитарных и естественнонаучных дисциплин. Например, на уроке истории и физики шестиклассники познакомились с образом жизни и военным искусством древних кочевых народов, а также проанализировали технологические достижения, связанные с использованием лука, сабли и стремян, с точки зрения физических законов. На уроке русского языка и географии ребята повторили особенности официально-делового стиля, изучили правила оформления заявлений, трудовых договоров и судовых журналов, а также совершили виртуальное путешествие по Северному морскому пути.