Для актива Молодежных советов Санкт-Петербурга провели выездной интенсив

Выездной интенсив состоялся для актива Молодежных советов при администрации районов Санкт-Петербурга в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в городском комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.
В ходе интенсива была подготовлена насыщенная программа, которая помогла участникам прокачать гибкие навыки и получить опыт проектной деятельности. Они погрузились в тематическую игру, где примеряли на себя роли студентов-волшебников. Образовательные блоки (тренинги по командообразованию, ораторскому искусству, проектному менеджменту и сессии по генерации идей) были стилизованы под уроки магии.
Командные испытания и «турниры» помогли закрепить полученные знания на практике и выявили сильнейших. Главной целью этого выезда было не просто помочь активистам прокачать навыки, а создать единое сообщество молодежных лидеров со всего города. Благодаря таким советам решаются актуальные вопросы организации досуга для молодых людей, поддержки проектов и творческих инициатив.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.