Для актива Молодежных советов Санкт-Петербурга провели выездной интенсив

В ходе интенсива была подготовлена насыщенная программа, которая помогла участникам прокачать гибкие навыки и получить опыт проектной деятельности. Они погрузились в тематическую игру, где примеряли на себя роли студентов-волшебников. Образовательные блоки (тренинги по командообразованию, ораторскому искусству, проектному менеджменту и сессии по генерации идей) были стилизованы под уроки магии.