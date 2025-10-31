В Нефтяниках при поддержке ОНПЗ открылась многофункциональная спортивная площадка

В Советском округе Омска открылась новая многофункциональная спортивная площадка, рассчитанная за занятия сразу тремя видами спорта. Проект реализован Омским нефтеперерабатывающим заводом в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».
«Пустующая территория в сердце Нефтяников теперь обрела новую жизнь. Эта современная площадка — отличный подарок для всех жителей. Здесь будут тренироваться юные спортсмены, а их родители и все желающие смогут поддерживать форму на современных тренажёрах круглый год. Предприятие помогло реализовать этот важный для Советского округа проект в рамках программы социальных инвестиций “Родные города”, — прокомментировал мэр города Омска Сергей Шелест.
Комплекс включает всесезонное футбольное поле с износостойким искусственным покрытием, универсальную баскетбольную площадку и воркаут-зону с современными уличными тренажерами. Объект рассчитан на ежедневные занятия до 60 человек и будет использоваться как дополнительная тренировочная база для воспитанников Центра лыжного спорта, тренировочного центра «Ермак» и школы единоборств имени А. М. Пушницы. При этом площадка открыта для всех жителей микрорайона.
«Теперь у сотен ребят из трех соседних спортивных школ, включая знаменитый центр единоборств имени Пушницы, есть современное пространство для занятий. Это огромная польза для всего микрорайона. Омский НПЗ в очередной раз доказал, что слова о поддержке спорта не расходятся с делом», — отметил депутат Омского городского совета Дмитрий Лицкевич.
В перспективе здесь планируется проводить городские соревнования, фестивали и физкультурно-оздоровительные мероприятия. Появление площадки — часть социально-ответственной политики Омского НПЗ.
«Открытие современной спортивной площадки — часть системной работы Омского НПЗ по развитию социальной инфраструктуры региона. Эта площадка — не разовый проект, а элемент большой стратегии, где предприятие выступает надежным социальным партнером для города и области. Мы создаем в Омске современную спортивную среду, доступную для всех: от профессиональных атлетов до детей, которые только делают первые шаги в спорте», — сказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Программа «Родные города» — инициатива «Газпром нефти», направленная на устойчивое развитие регионов присутствия компании. В её рамках реализуются культурные, спортивные, образовательные и экологические проекты в Омской, Тюменской, Томской, Оренбургской областях, ЯНАО, ХМАО-Югре, Москве и Санкт-Петербурге. «Газпром нефть» выступает партнёром национальных проектов России.