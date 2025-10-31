В Нефтяниках при поддержке ОНПЗ открылась многофункциональная спортивная площадка

«Пустующая территория в сердце Нефтяников теперь обрела новую жизнь. Эта современная площадка — отличный подарок для всех жителей. Здесь будут тренироваться юные спортсмены, а их родители и все желающие смогут поддерживать форму на современных тренажёрах круглый год. Предприятие помогло реализовать этот важный для Советского округа проект в рамках программы социальных инвестиций “Родные города”, — прокомментировал мэр города Омска Сергей Шелест.