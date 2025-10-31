Ричмонд
Лукашенко сказал, что нужно тиражировать в Беларуси

Лукашенко назвал производства, которые необходимо тиражировать в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Лепельский район, 31 октября, в пятницу, сказал, что нужно тиражировать в Беларуси. Подробности приводит БелТА.

Александр Лукашенко акцентировал внимание на том, что в стране необходимо тиражировать небольшие производства по переработке древесины.

— Такие производства надо тиражировать. И под это ты (Юрий Назаров, управляющий делами Беларуси. — Ред.) должен получить ссуду под смешной процент, — уточнил глава государства.

Президент Беларуси уточнил, что это и не жалко и окупаемость идет. По его словам, Витебскую область необходимо «натыкать таким производством».

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, на что нужно тратить деньги в Беларуси.

Тем временем Лукашенко сказал, что белорусам нужно шевелиться.

Кроме того, Лукашенко сказал, что в Беларуси делают очень медленно.

