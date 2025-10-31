Комтранс Петербурга рассказал, как будет работать транспорт в ноябрьские праздники

Так, автобусы, троллейбусы и трамваи 31 октября будут ходить по графику буднего дня, 1 ноября — по расписанию пятницы, а со 2 по 4 ноября — по графику воскресенья. Метро: 1 и 2 ноября — по расписанию буднего дня, 3 и 4 ноября — по графику выходного.