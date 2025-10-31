Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Комтранс Петербурга рассказал, как будет работать транспорт в ноябрьские праздники

Также стало известно расписание поездов пригородного сообщения.

Источник: Piter.TV

В пресс-службе комитета по транспорту Петербурга рассказали о работе общественного транспорта и поездов пригородного сообщения в период ноябрьских праздников.

Так, автобусы, троллейбусы и трамваи 31 октября будут ходить по графику буднего дня, 1 ноября — по расписанию пятницы, а со 2 по 4 ноября — по графику воскресенья. Метро: 1 и 2 ноября — по расписанию буднего дня, 3 и 4 ноября — по графику выходного.

Пригородные электропоезда будут работать: 31 октября — по графику четверга, 1 ноября — по графику пятницы, 2 и 3 ноября — по графику субботы, 4 ноября — по графику воскресенья.

Пресс-служба комтранса Петербурга