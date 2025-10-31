Ричмонд
В Невском районе ввели в эксплуатацию поликлинику на 420 человек

В медучреждении будут оказывать помощь и взрослым, и детям.

Источник: Аргументы и факты

В Северной столице завершили строительство новой современной поликлиники в Невском районе. Пятиэтажное здание на Дальневосточном проспекте введено в эксплуатацию компанией Setl Group.

Медицинское учреждение рассчитано на 420 посещений в смену. В поликлинике предусмотрены взрослое и детское отделения. Здесь пациентам будут оказывать как первичную, так и специализированную помощь.

Местные жители могут обращаться сюда за помощью к неврологу, урологу, отоларингологу, ревматологу, хирургу, офтальмологу и к другим специалистам. В поликлинике отведены отдельные помещения для лучевой диагностики и лечебной физкультуры. Также здесь открыт дневной стационар, в котором могут за раз помещаться 17 пациентов.

Поликлиника располагается рядом с жилым комплексом Pulse Premier. Для жителей новостроек уже возвели школу на 1,5 тысяч человек и детский садик на 190 мест. Позднее тут достроят еще два дошкольных учреждения.