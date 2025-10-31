В Невском районе ввели в эксплуатацию поликлинику на 420 человек

Местные жители могут обращаться сюда за помощью к неврологу, урологу, отоларингологу, ревматологу, хирургу, офтальмологу и к другим специалистам. В поликлинике отведены отдельные помещения для лучевой диагностики и лечебной физкультуры. Также здесь открыт дневной стационар, в котором могут за раз помещаться 17 пациентов.