В Невском районе ввели в эксплуатацию поликлинику на 420 человек

В Северной столице завершили строительство новой современной поликлиники в Невском районе. Пятиэтажное здание на Дальневосточном проспекте введено в эксплуатацию компанией Setl Group.
Медицинское учреждение рассчитано на 420 посещений в смену. В поликлинике предусмотрены взрослое и детское отделения. Здесь пациентам будут оказывать как первичную, так и специализированную помощь.
Местные жители могут обращаться сюда за помощью к неврологу, урологу, отоларингологу, ревматологу, хирургу, офтальмологу и к другим специалистам. В поликлинике отведены отдельные помещения для лучевой диагностики и лечебной физкультуры. Также здесь открыт дневной стационар, в котором могут за раз помещаться 17 пациентов.
Поликлиника располагается рядом с жилым комплексом Pulse Premier. Для жителей новостроек уже возвели школу на 1,5 тысяч человек и детский садик на 190 мест. Позднее тут достроят еще два дошкольных учреждения.