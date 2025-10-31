Стало известно, почему в Петербурге взлетели цены на такси

«Ожидаем по итогам года рост цен примерно на 30% к показателям 20240-го», — отмечают участники рынка.
Новые правила в сочетании с ранее введенным запретом на работу водителей-иностранцев создают сложные условия. Уже сейчас во многих компаниях говорят о дефиците кадров, уточняет издание «Деловой Петербург».
Если ситуация не изменится, то с 1 марта следующего года порядка 30% предприятий либо закроются, либо переквалифицируются. Особенно уязвимым оказался сегмент самозанятых водителей, почти 80% автомобилей которых не соответствуют новым критериям.