Стало известно, почему в Петербурге взлетели цены на такси

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 октября, ФедералПресс. Цены на поездки в такси в Северной столице уже выросли, однако пассажиров ждет дальнейший рост тарифов. Одна из причин — ужесточение законодательства, требующего от перевозчиков использовать автомобили с высоким уровнем локализации производства.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Ожидаем по итогам года рост цен примерно на 30% к показателям 20240-го», — отмечают участники рынка.

Новые правила в сочетании с ранее введенным запретом на работу водителей-иностранцев создают сложные условия. Уже сейчас во многих компаниях говорят о дефиците кадров, уточняет издание «Деловой Петербург».

Если ситуация не изменится, то с 1 марта следующего года порядка 30% предприятий либо закроются, либо переквалифицируются. Особенно уязвимым оказался сегмент самозанятых водителей, почти 80% автомобилей которых не соответствуют новым критериям.