В Иркутской области отменили карантинный фитосанитарный режим

Также упразднили карантинную зону по золотистой картофельной нематоде на 3 гектарах.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Приангарье отменили карантинный фитосанитарный режим, также упразднена карантинную зону по золотистой картофельной нематоде на 3 гектарах. Как рассказали КП-Иркутск в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, ее обнаружили в 2009 году.

— На территории тепличного комплекса, расположенного в поселке Новый города Ангарска, введен режим карантинной фитосанитарной зоны, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Комплекс, состоящий из ряда теплиц, временно не использовался для производства. Там не было почвы и растительности из-за карантинных мер. После их отмены комплекс возобновит свою работу по выращиванию сельхозпродукции.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Шелехове на территории бывшего завода нашли большую майнинговую ферму.