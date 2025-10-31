Молодежь Урупского района в КЧР сразилась в интеллектуальном турнире

Турнир по интеллектуальной игре состоялся в поселке Медногорском Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в министерстве по делам молодежи региона.
За звание самой эрудированной команды боролись 45 участников, представивших девять команд из разных уголков Урупского района. За соблюдением правил и объективностью результатов следила строгая судейская коллегия. Участникам предстояло ответить на более чем 70 вопросов из различных областей знаний: истории, культуры, логики, математики и искусства. Каждый раунд становился настоящим испытанием на скорость мышления, внимательность и умение работать в команде.
Интеллектуальная битва стала не только проверкой знаний, но и площадкой для личностного роста молодых людей. В процессе игры участники развивали критическое и стратегическое мышление, оттачивали навыки командной работы и учились принимать решения в условиях ограниченного времени. По итогам трех раундов были определены три сильнейшие команды, удостоенные грамот, а все участники получили благодарности за активность и участие.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.