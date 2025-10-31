Молодежь Урупского района в КЧР сразилась в интеллектуальном турнире

Интеллектуальная битва стала не только проверкой знаний, но и площадкой для личностного роста молодых людей. В процессе игры участники развивали критическое и стратегическое мышление, оттачивали навыки командной работы и учились принимать решения в условиях ограниченного времени. По итогам трех раундов были определены три сильнейшие команды, удостоенные грамот, а все участники получили благодарности за активность и участие.