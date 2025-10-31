Переход на безналичную оплату в нижегородском транспорте завершится 31 декабря

В региональном минтрансе прокомментировали перевод общественного транспорта Нижнего Новгорода исключительно на безналичную оплату. Эту работу планируется завершить до конца декабря 2025 года, сообщили в пресс-службе ведомства.
Решение связали с неудобствами для водителя и с низкой востребованностью оплаты проезда наличными. В течение двух месяцев пассажиры смогут приобрести транспортную карту в киосках печати, офисах Почты России, Ситикард, на станциях метрополитена или установить специальное мобильное приложение.
Как уточнили в ведомстве, в переходный период у нижегородцев будет возможность оплатить проезд купюрами или монетами. До конца года специалисты проверят работу валидаторов. Оплата проезда через мобильное приложение будет доступна на всех маршрутах.
«Сохранится возможность опосредованной оплаты проезда наличными средствами путем приобретения и пополнения транспортной карты, в киосках печати, офисах Почты России, Ситикард и станциях метрополитена. Кроме того, в кассах метрополитена по-прежнему будет приниматься оплата наличными», — говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что график работы канатной дороги Нижний Новгород — Бор изменят в ноябрьские праздники.