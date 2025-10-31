Лукашенко сказал, что является жемчужиной в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с жителями деревни Домжерицы в Лепельском районе 31 октября, сказал, что является жемчужиной в Беларуси. Подробности сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
Глава государства, обращаясь к жителям Березинского края, отметил: его многое удивило, добавив, что работает он уже не первый год.
— Вы в центре вот этого огромного массива, я подлетал сюда на вертолете — кругом лес — и тут такая жемчужина, — заявил президент Беларуси.
