Лукашенко сказал, что является жемчужиной в Беларуси

Лукашенко назвал жемчужину в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с жителями деревни Домжерицы в Лепельском районе 31 октября, сказал, что является жемчужиной в Беларуси. Подробности сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Глава государства, обращаясь к жителям Березинского края, отметил: его многое удивило, добавив, что работает он уже не первый год.

— Вы в центре вот этого огромного массива, я подлетал сюда на вертолете — кругом лес — и тут такая жемчужина, — заявил президент Беларуси.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что белорусам нужно шевелиться.

Тем временем Лукашенко сказал, на что нужно тратить деньги в Беларуси.

Кроме того, Лукашенко сказал, что нужно тиражировать в Беларуси.

