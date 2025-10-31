В США создали наночастицы, заставляющие иммунитет атаковать рак яичников

Подобные манипуляции значительным образом повышают эффективность терапий против некоторых форм опухолей, таких как рак легких или рак кожи, но при этом они редко оказывают позитивный эффект на другие новообразования, в том числе рак яичников. По словам ученых, это, в том числе, связано и с тем, что его опухолевые клетки подавляют иммунитет сразу несколькими путями, что не позволяет «взломать» эту защиту при помощи только одной иммунотерапии.