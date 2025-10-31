Спасательные археологические работы провели в Ростовской области

В 2025 году в станице Старочеркасской Ростовской области провели спасательные археологические работы — исследовалась территория Черкасского городка XVI-XIX веков. Об этом рассказали в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.
Представители «Донского наследия» обследовали более 14 тысяч квадратных метров территории, а также изучили 34 археологические находки. Работы провели за счет областных средств.
— Фрагменты керамической посуды, десятки целых и фрагментированных изделий из глины, стекла, камня и дерева, сотни медных монет, фрагменты нательных крестов и иконок — все эти артефакты в перспективе расширят научное представление о жизни старинного казачьего поселения, — прокомментировал заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев.
Напомним, разрешение на археологические изыскания получили в Министерстве культуры России.
