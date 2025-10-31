В Новой Голландии откроют ресторан и выставочное пространство

В одном из старейших зданий Новой Голландии готовится масштабное обновление. В историческом корпусе № 17 на набережной Мойки появятся ресторан и выставочное пространство. Памятник архитектуры площадью около 12 тысяч квадратных метров ранее использовался как склад, теперь же его ждет комплексная реставрация.
Как сообщает издание «Петербург2», проект уже прошел историко-культурную экспертизу. Особое внимание уделят восстановлению крыши и карнизов, а также деревянных лестниц и перекрытий, сохранившихся с XIX века.
— Работами по приспособлению исторических построек для современного использования занимается компания, специализирующаяся на девелопменте общественных пространств. По информации профильных сервисов, она входит в структуру крупного холдинга. В настоящее время представители компании, а также управляющей организации и профильного комитета, получили запросы по поводу дальнейших планов по развитию территории, — сообщает издание.
Внутри здания вернут исторические проемы и приведут в первоначальный вид окна и двери. Кроме того, на первом этаже установят временные антресоли для более эффективного использования пространства. Работы станут частью масштабной программы по развитию острова и адаптации его исторических построек к современным функциям.