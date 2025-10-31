В Новой Голландии откроют ресторан и выставочное пространство

— Работами по приспособлению исторических построек для современного использования занимается компания, специализирующаяся на девелопменте общественных пространств. По информации профильных сервисов, она входит в структуру крупного холдинга. В настоящее время представители компании, а также управляющей организации и профильного комитета, получили запросы по поводу дальнейших планов по развитию территории, — сообщает издание.