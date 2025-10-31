Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Улучшит движение в центре: омский губернатор оценил качество новой дороги в Калачинске

Новая дорога построена в микрорайоне Заречный.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Виталий Хоценко в пятницу, 31 октября, провел рабочую поездку в Калачинский район. Там он проверил новый участок дороги в микрорайоне Заречный.

О проверке сообщила пресс-служба губернатора. Там уточнили, что строительство дороги прошло в рамках госпрограмм развития транспортной системы и сельских территорий области.

Финансирование работ обеспечили субсидиями из регионального бюджета, выделенными в текущем году. Новая дорога оптимизирует транспортное сообщение в центре Калачинска.

Губернатор поручил главе района Фридриху Мецлеру обеспечить качественное содержание всех дорог на его территории.

Ранее мы писали, что в этом году в сельских районах области отремонтировали 117 км дорог.