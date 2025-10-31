Улучшит движение в центре: омский губернатор оценил качество новой дороги в Калачинске

Губернатор Виталий Хоценко в пятницу, 31 октября, провел рабочую поездку в Калачинский район. Там он проверил новый участок дороги в микрорайоне Заречный.
О проверке сообщила пресс-служба губернатора. Там уточнили, что строительство дороги прошло в рамках госпрограмм развития транспортной системы и сельских территорий области.
Финансирование работ обеспечили субсидиями из регионального бюджета, выделенными в текущем году. Новая дорога оптимизирует транспортное сообщение в центре Калачинска.
Губернатор поручил главе района Фридриху Мецлеру обеспечить качественное содержание всех дорог на его территории.
Ранее мы писали, что в этом году в сельских районах области отремонтировали 117 км дорог.