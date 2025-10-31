Что за мошенничество с 13-й зарплатой?

В преддверии новогодних праздников, когда все ждут чудес и подарков, активизируются и те, кто готов омрачить праздничное настроение. На смену старым схемам приходит новая, умело использующая финансовые ожидания россиян, — мошенничество под видом выплаты «13-й зарплаты». Как работает схема обмана — читайте в справке aif.ru.
Что это за схема?
«13-я зарплата» — это неофициальное название ежегодной премии, которую некоторые компании выплачивают сотрудникам по итогам года. Мошенники используют этот термин, чтобы создать у жертвы ощущение законности и ожидания дополнительного дохода.
Как пояснил РИА Новости юрист Иван Курбаков, злоумышленники действуют через несколько каналов:
- фишинговые СМС и письма: вам приходит сообщение от имени «банка», «бухгалтерии» или «госоргана» с уведомлением о начислении премии;
- поддельные звонки: звонящий представляется сотрудником отдела кадров или банка и сообщает о готовящейся выплате;
- фальшивые сайты: вас могут перенаправить на сайт, внешне неотличимый от официального портала вашего банка или госуслуг.
Как мошенники выманивают деньги?
Главная цель аферистов — заставить вас совершить одно из двух действий:
- оплатить «сборы». Под предлогом перечисления денег вас просят оплатить «налог на премию», «банковскую комиссию» или «сбор за обработку заявки». Для этого достаточно перевести относительно небольшую сумму, но именно на этом мошенники и зарабатывают;
- раскрыть личные данные. Второй сценарий — вымогательство конфиденциальной информации: паспортных данных, номера банковской карты, CVV-кода и кодов из СМС. Получив эти сведения, злоумышленники получают полный доступ к вашему счету.
Почему схема с 13-й зарплатой работает именно перед Новым годом?
Эксперты отмечают, что успех этой аферы строится на психологической уязвимости. В праздничной суете люди склонны терять бдительность, а желание получить «легкие» деньги и приятный бонус к празднику заставляет игнорировать очевидные признаки обмана.
Как защититься от мошенничества с 13-й зарплатой?
Эти три простых правила обезопасят ваши финансы:
- 13-я зарплата — это премия от работодателя. Ее выплата регулируется внутренними документами компании. Никакие сторонние организации (банки, налоговые службы) не имеют к ней отношения и не требуют комиссий;
- никогда и никому не сообщайте реквизиты карт, пароли и коды из SMS. Настоящие сотрудники банка никогда не запрашивают эту информацию;
- не переходите по сомнительным ссылкам в сообщениях о выплатах. Если сомневаетесь, всегда звоните в бухгалтерию вашей компании или напрямую в банк по официальному номеру телефона.