Что за мошенничество с 13-й зарплатой?

В преддверии новогодних праздников, когда все ждут чудес и подарков, активизируются и те, кто готов омрачить праздничное настроение. На смену старым схемам приходит новая, умело использующая финансовые ожидания россиян, — мошенничество под видом выплаты «13-й зарплаты». Как работает схема обмана — читайте в справке aif.ru.