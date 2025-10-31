В музее обороны и блокады Ленинграда прошла акция памяти павших воинов

Акция «Полет», приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества, состоялась в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда. Мероприятие прошло в День белых журавлей — 22 октября — в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в комитете по культуре Санкт-Петербурга.
Участие в акции приняли жители и гости Северной столицы. На специальной витрине главного экспозиционного зала музея можно было разместить белого журавля — символ благодарности воинам, отдавшим свои жизни за свободу и независимость нашей страны и ее народа. На крыльях птиц участники писали имена родственников или близких людей, не вернувшихся с войны. Белого журавля в технике оригами в этот день можно было сделать прямо в музее. Сотрудники помогали всем желающим.
Позднее журавли станут частью новой масштабной экспозиции о Ленинграде в годы Великой Отечественной войны, которая расположится в помещениях учреждения в Соляном переулке. Открытие новой выставки музея вошло в программу «10 приоритетов развития Санкт‑Петербурга».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.