В музее обороны и блокады Ленинграда прошла акция памяти павших воинов

Участие в акции приняли жители и гости Северной столицы. На специальной витрине главного экспозиционного зала музея можно было разместить белого журавля — символ благодарности воинам, отдавшим свои жизни за свободу и независимость нашей страны и ее народа. На крыльях птиц участники писали имена родственников или близких людей, не вернувшихся с войны. Белого журавля в технике оригами в этот день можно было сделать прямо в музее. Сотрудники помогали всем желающим.