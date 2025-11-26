К чему снится дом?

Этот сон — сигнал о болезни. Сначала человека будут беспокоить несерьёзные симптомы, но лучше быть более внимательным к своему здоровью и обратиться за помощью к врачу. В соннике Миллера сказано, что дом снится к удаче, но ради неё необходимо приложить усилия. Согласно соннику Хассе, чистый дом с хорошим ремонтом снится к появлению определённости в отношениях и в связи с этим исчезновения напряжённости, а также к роскошной и комфортной жизни. А толкователь снов Цветков считал, что этот сон символизирует успех во всех начинаниях.