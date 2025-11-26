Дом неизменно ассоциируется с теплотой, уютом и семьей. Само это слово имеет индоевропейские корни, а его аналоги имеются и в древних языках. То, как выглядят дома, может отражать особенности менталитета и географии страны и национальности. Так, в Венеции дома строят на деревянных сваях, и поэтому они способны выдержать наводнения, а в Англии дома отличаются обилием каминов — с ними легче справиться с холодом туманного Альбиона. Если в реальности дом имеет в основном положительное значение, то в мире подсознания всё не так радужно.
Толкования снов про дом по соннику
Этот сон — сигнал о болезни. Сначала человека будут беспокоить несерьёзные симптомы, но лучше быть более внимательным к своему здоровью и обратиться за помощью к врачу. В соннике Миллера сказано, что дом снится к удаче, но ради неё необходимо приложить усилия. Согласно соннику Хассе, чистый дом с хорошим ремонтом снится к появлению определённости в отношениях и в связи с этим исчезновения напряжённости, а также к роскошной и комфортной жизни. А толкователь снов Цветков считал, что этот сон символизирует успех во всех начинаниях.
К чему снится дом женщине?
Молодая женщина вскоре будет проводить больше времени с объектом симпатии и, возможно, сможет добиться ответных чувств. А мечту взрослой женщины в ближайшее время исполнят её близкие. Замужнюю ожидают напрасные переживания относительно её супруга, а незамужнюю — поклонник, который умеет красиво ухаживать.
К чему снится дом мужчине?
Юноша окажется в центре внимания сразу двух привлекательных девушек, но сам он будет заинтересован другой и, к сожалению, безответно. Зрелому мужчине предстоит потратить много денег на детей или внуков. У женатого вскоре появится много поводов для ревности, но за сохранность брака переживать не стоит. А холостой наконец соберется и признается в чувствах любимой женщине.
К чему снится чужой дом?
После такого сна человека ожидает приятная встреча. Вероятно, это будет человек из прошлого, ассоциирующийся с счастливым и беззаботным жизненным периодом. А забраться в чужой дом снится к пропаже денег либо к переезду.
К чему снится старый дом?
Старый дом является символом мудрости и предсказывает встречу с человеком, чьи советы будут очень полезны. Им может быть старый друг или новый знакомый.
К чему снится новый дом?
Новое жилище снится к приятным переменам во всех жизненных сферах — в семье, личной жизни, карьере. Но для этого необходимо справиться со старыми болячками и отпустить прошлое.
К чему снится большой дом?
От работодателя в ближайшее время поступит очень интересное и выгодное предложение. Оно станет хорошим шансом для дальнейшей карьеры и самореализации, проявлению своих талантов.
К чему снится пожар в доме?
Быть большой беде — аварии, болезни, потере близкого человека. Со всеми несчастьями получится справиться, если проявить сдержанность и спокойствие. Если снится сгоревший дом, это знак, что нужно отпустить груз прошлого.
Какие ещё бывают толкования снов про дом?
- Дом в поле — сновидец почувствует себя одиноким в новой компании, но это не продлится долго.
- Змеи в доме — к сюрпризам, приятным или неприятным зависимо от поведения змеи.
- Мыть дом — к смерти, разлуке.
- Дом умершего — сигнал о шатком психическом состоянии.
- Крыша дома прохудилась — к переезду.
Что о снах про дом говорил Фрейд?
Деревянный дом может символизировать гроб, и если стены в нем гладкие — это отображение мужской энергии, а если у него есть балкон или лоджия, то женской. Ремонт дома олицетворяет половой акт, а получение удовольствия во время ремонта говорит о полном порядке в личной жизни, ровно как и наоборот. Разрушенный дом во сне говорит о проблемах со здоровьем, а находиться или жить в нём можно к тщетным попыткам наладить отношения с партнером.