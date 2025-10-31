В Челябинской области открылось движение по расширенному участку трассы А-310

В Челябинской области 31 октября открыли проезд по двум обновленным участкам трассы А-310. Дорогу расширили до четырех полос.
Для автомобилей теперь доступен отрезок с 53 по 54-й километр трассы, а также разворотная петля между 56-м и 57-м километрами.
Дорогу и ее окрестности еще благоустраивают, поэтому скорость на обоих новых участках ограничена: до 60 километров в час.
Как сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал», работа идет с опережением графика. Четырехполосной планируют сделать всю дорогу с 53-го по 75-й километр. Сдать объект должны до конца 2026 года.