Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области открылось движение по расширенному участку трассы А-310

На трассе «Челябинск-Троицк» открыли проезд по новой разворотной петле.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области 31 октября открыли проезд по двум обновленным участкам трассы А-310. Дорогу расширили до четырех полос.

Для автомобилей теперь доступен отрезок с 53 по 54-й километр трассы, а также разворотная петля между 56-м и 57-м километрами.

Дорогу и ее окрестности еще благоустраивают, поэтому скорость на обоих новых участках ограничена: до 60 километров в час.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал», работа идет с опережением графика. Четырехполосной планируют сделать всю дорогу с 53-го по 75-й километр. Сдать объект должны до конца 2026 года.