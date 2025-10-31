В ноябре метро Казани станет «короче»: когда снова откроют «Дубравную»

Рахимов добавил, что ввод в эксплуатацию первого участка новой линии зависит не только от готовности станций, но и от поставки подвижного состава. По его словам, для запуска потребуется закупить порядка пяти дополнительных поездов, производство которых занимает длительное время и требует значительных инвестиций. Сейчас эти вопросы находятся на контроле у Правительства республики.