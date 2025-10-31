В ноябре метро Казани станет «короче»: когда снова откроют «Дубравную»

В Казани на три недели приостановят работу станции метро «Дубравная», пишет ИА «Татар-информ». Ограничение связано со строительством первой очереди второй линии метрополитена. Городские власти рекомендуют жителям заранее планировать поездки и выбирать альтернативные маршруты.
«Дубравная» станет пересадочной на вторую линию метро.
На период с 3 по 25 ноября движение поездов между станциями «Проспект Победы» и «Дубравная» будет прекращено. О временном закрытии станции сообщил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» председатель Комитета по транспорту Казани Алексей Сидоров. Он уточнил, что ограничение движения необходимо для безопасного проведения строительных работ под действующей линией метро.
Казанский метрополитен пока состоит из одной линии длиной 16,8 километра, включающей 11 станций. Она соединяет северную часть города с юго-востоком, проходя через центральные районы столицы. По три станции расположены в Вахитовском, Московском и Приволжском районах, по одной — в Авиастроительном и Советском. Станция «Дубравная» в будущем должна стать пересадочной на вторую линию метро.
Сейчас продолжается строительство первого участка второй линии метрополитена, который включает четыре станции: возле ТРК «Мега» («Тулпар»), на пересечении улиц Фучика и Ломжинской («Зилант»), Фучика и Завойского («Академическая») и на самой улице Фучика («100-летие Татарстана»).
Автобусы, трамваи и троллейбусы заменят метро.
На время закрытия «Дубравной» транспортное сообщение в южной части Казани будет обеспечено наземным транспортом. По улице Рихарда Зорге — от проспекта Победы до станции метро «Дубравная» — курсируют восемь автобусных, три троллейбусных и один трамвайный маршрут.
Речь идет об автобусах № 5, 18, 30, 31, 34, 68, 70 и 90, троллейбусах № 5, 12 и 19, а также трамвае № 4. Сидоров пояснил, что общее количество подвижного состава составляет 181 единицу, поэтому больших интервалов ожидания не ожидается. По его словам, горожане смогут выбрать наиболее удобный вид транспорта для поездок в нужном направлении.
Он также отметил, что предприятие «Метроэлектротранс» будет следить за пассажиропотоком и при необходимости увеличит количество трамваев и троллейбусов на маршрутах, связывающих станции «Проспект Победы» и «Дубравная». Генеральный директор предприятия Айдар Абдулхаков подтвердил, что при росте пассажиропотока оно готово оперативно добавить транспорт на линию.
Автобус № 94 продлят до станции «Проспект Победы».
Чтобы минимизировать неудобства для жителей поселка Привольный и микрорайона Вишневка, власти временно изменят маршрут автобуса № 94. Как сообщил Сидоров, на время закрытия станции «Дубравная» автобус будет курсировать до станции метро «Проспект Победы».
По обновленной схеме автобус проследует по улице Рихарда Зорге до проспекта Победы, где будет разворачиваться на эстакаде и возвращаться к прежнему маршруту по улице Фучика. К стандартному маршруту транспорт вернётся после возобновления работы метро — 25 ноября.
Сидоров подчеркнул, что для жителей южных микрорайонов «Дубравная» играет роль транспортного узла, где можно пересесть на метро, трамвай или автобус. Он отметил, что временное закрытие станции — вынужденная мера и попросил жителей отнестись к ней с пониманием.
Расписание поездов и сокращение состава.
С 3 ноября станция метро «Проспект Победы» на время станет конечной. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться с одной стороны платформы. В этот период количество составов на линии сократится с 11 до 10 из-за уменьшения протяженности маршрута.
Абдулхаков уточнил, что интервал движения поездов в часы пик сохранится — около пяти минут. Он подчеркнул, что даже с меньшим количеством составов метрополитен сможет полностью выполнять действующее расписание.
По данным предприятия, пассажиропоток станций «Дубравная» и «Проспект Победы» примерно одинаковый — около 13 тыс. человек ежедневно. При этом технические возможности станции «Проспект Победы» позволяют принимать до 50−60 тыс. пассажиров в день, поэтому, как отметил Абдулхаков, перебоев и скоплений людей на платформах не ожидается.
Тоннель под действующей линией метро.
О ходе строительства второго маршрута рассказал генеральный директор «Казметростроя» Марат Рахимов. Он сообщил, что работы на первом участке новой линии находятся на завершающем этапе. По словам Рахимова, от станции «Сахарова» уже построены все тоннели, за исключением 40-метрового участка, который необходимо проложить под действующей первой линией метро.
Он отметил, что такие работы в Казани проводятся впервые. Ранее метростроители выполняли проходку только под железнодорожными путями. Все необходимые технологии и материалы подготовлены, оборудование проверено, и специалисты планируют завершить работы в установленные сроки.
Рахимов добавил, что ввод в эксплуатацию первого участка новой линии зависит не только от готовности станций, но и от поставки подвижного состава. По его словам, для запуска потребуется закупить порядка пяти дополнительных поездов, производство которых занимает длительное время и требует значительных инвестиций. Сейчас эти вопросы находятся на контроле у Правительства республики.
Вторая линия продолжится до Березовой рощи.
По решению Раиса Татарстана Рустама Минниханова, вторую линию метро решено продлить до Республиканской клинической больницы. В общей сложности на новой ветке будет семь станций.
Марат Рахимов уточнил, что для трех новых станций уже проводятся предпроектные и изыскательские работы. Сейчас специалисты уточняют и согласовывают их местоположение.
Согласно предварительным планам, второй участок линии будет включать станции «Деревня Универсиады» — у спорткомплекса «Буревестник», «РКБ» — у Республиканской клинической больницы и «Берёзовая роща». Завершением линии станет электродепо, которое обеспечит обслуживание и хранение составов.
Когда откроют «Дубравную».
Работы, требующие закрытия станции «Дубравная», планируется завершить к 25 ноября. После этого движение поездов по линии метро Казани возобновится в полном объеме. По словам представителей «Казметростроя», все графики согласованы, и задержек не ожидается.
Строительство второй линии метрополитена остается одним из крупнейших инфраструктурных проектов Казани. Оно должно существенно улучшить транспортную доступность густонаселенных районов и снизить нагрузку на наземный транспорт.