К чему снятся горы?

Горы занимают приблизительно 40 процентов от земной суши и составляют около 25−30 процентов от площади России. Самой горной страной в мире является королевство Бутан, оно располагается между Индией и Китаем. А самой длинной горной цепью считаются Анды — их протяженность составляет 9000 километров, и проходят они через территорию всего западного побережья Южной Америки. «Если гора не идёт к Магомету, то Магомет идёт к горе», — так звучит известная поговорка. Что же может значить сон, где гора всё-таки пришла?
Толкования снов про гору по соннику
Горы являются символом мечты или яркой идеи. Стоит рискнуть, но всё же перейти к воплощению. В соннике Цветкова сказано, что голые горы — это признак тревоги и скорых хлопот, а лесистые — знак неверности, вероятность предательства близкого человека. Симон Канонит и мадам Хассе толковали сон про горы как предвестие получения защиты. Согласно эзотерическому соннику Елены Аноповой, после такого сновидения можно смело ожидать создание нового успешного проекта.
К чему снится гора женщине?
Молодая женщина встретит мужчину, который старше на несколько лет и при этом умён и обходителен. А взрослой следует не выставлять своё счастье напоказ — так получится избежать зависти. Незамужняя женщина построит счастливые отношения, если проявит инициативу первой, а замужняя вскоре поймёт, что её супруг является очень достойным человеком.
К чему снится гора мужчине?
У юноши есть небольшой, но всё же шанс заинтересовать любимую девушку, а зрелый мужчина встретит настоящего друга. Женатый будет испытывать необоснованную ревность, а холостой вскоре познакомится со вспыльчивой, но очень привлекательной девушкой.
К чему снятся высокие горы?
Подобный сон является плохим знаком и предсказывает тяжёлый труд либо депрессию. Высокие горы также олицетворяют серьёзные амбиции, а большая гора отражает самообладание и выдержку.
К чему снятся красивые горы?
В скором времени сновидец обнаружит в себе талант, о котором раньше даже не подозревал. Вероятно даже, что придется сменить деятельность, так как вдохновение теперь будет посещать человека часто.
К чему снится подниматься в гору?
В соннике Миллера сказано, что идти в гору в сопровождении двоюродного брата или сестры во сне — к положительным переменам, но вероятны также опасные соблазны и предательство близких. Если во время подъёма нет сил продолжать путь, то вскоре придется разочароваться. А если гора зеленая, и тропа уложена травой и цветами, это знак богатства. Неровная гора — предупреждение о внезапных переменах.
К чему снится спускаться с горы?
Возможно, сейчас сновидец находится на пороге серьёзного открытия. Оно может произойти в любой жизненной сфере — в карьере, дружбе, семье. Это может быть повышение, обретение нового друга или беременность.
К чему снится машина на горе?
Подобное снится человеку, который пережил много обид и негативных ситуаций. Возможно, после этого сна человеку не стоит сдерживаться — агрессия, подавляемая долгое время, может вылиться в правильное русло и привести к желаемому результату.
К чему снятся снежные горы?
Горы в снегу — это символ цели, достижения которой стремится сновидец. Всё в его руках — нужно проявить настойчивость и решительность для того, чтобы добиться желаемого.
Какие ещё бывают толкования снов про гору?
- Долго подниматься в гору — к тяжелой болезни.
- Взбираться на гору больному — к выздоровлению.
- Подняться на вершину горы — свидетельство чистой души.
- Море бушует у подножия гор — придется стать зрителем чужого соперничества.
- Смотреть с горы вниз — к предотвращению скандала.
Что о снах про гору говорил Фрейд?
Горы символизируют женские формы, и такой сон говорит о том, что сновидец — ценитель женского тела. Дождь в горах свидетельствует о готовности к появлению детей, а ураган намекает на то, что стоит обратить внимание на своё здоровье.