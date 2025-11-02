К чему снятся горы?

Горы занимают приблизительно 40 процентов от земной суши и составляют около 25−30 процентов от площади России. Самой горной страной в мире является королевство Бутан, оно располагается между Индией и Китаем. А самой длинной горной цепью считаются Анды — их протяженность составляет 9000 километров, и проходят они через территорию всего западного побережья Южной Америки. «Если гора не идёт к Магомету, то Магомет идёт к горе», — так звучит известная поговорка. Что же может значить сон, где гора всё-таки пришла?