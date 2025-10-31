Белорус купил брендовые наушники в интернете и пошел в милицию. Подробности обнародовали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
Житель Новогрудка в интернете обратил внимание на объявление, связанное с продажей беспроводных наушников известного бренда. Стоимость новых наушников составляет более 600 рублей. Однако белорус договорился с продавцом о покупке за 200 рублей и пересылке наложенным платежом.
Мужчина, оплатив посылку при получении, заметил, что наушники не соответствуют описанию в объявлении. После неудачных попыток связаться с продавцом, он пошел с заявлением в Новогрудский РОВД.
Эксперт-товаровед вместе со специалистом в области радиоэлектронных устройств выявили ряд признаков, указывающих, что данные наушники не относятся к оригинальным изделиям известного бренда.
«Остаточная стоимость наушной гарнитуры составляет 25,72 рубля», — отметили в ГКСЭ.
