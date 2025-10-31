Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорус купил брендовые наушники в интернете и пошел в милицию

Белорус пошел в милицию после покупки наушников в интернете.

Источник: Комсомольская правда

Белорус купил брендовые наушники в интернете и пошел в милицию. Подробности обнародовали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.

Житель Новогрудка в интернете обратил внимание на объявление, связанное с продажей беспроводных наушников известного бренда. Стоимость новых наушников составляет более 600 рублей. Однако белорус договорился с продавцом о покупке за 200 рублей и пересылке наложенным платежом.

Мужчина, оплатив посылку при получении, заметил, что наушники не соответствуют описанию в объявлении. После неудачных попыток связаться с продавцом, он пошел с заявлением в Новогрудский РОВД.

Эксперт-товаровед вместе со специалистом в области радиоэлектронных устройств выявили ряд признаков, указывающих, что данные наушники не относятся к оригинальным изделиям известного бренда.

«Остаточная стоимость наушной гарнитуры составляет 25,72 рубля», — отметили в ГКСЭ.

Ранее мы писали, что в Минске 74-летняя женщина лишилась денег из-за любви к миллионеру из ОАЭ.

Кстати, милиция сказала белорусам о новой схеме мошенников от имени «Белпочты».

А еще мы узнали, что можно и нельзя делать на Дмитриевскую Родительскую субботу 1 ноября, которую называют Дедовой.