Белорус купил брендовые наушники в интернете и пошел в милицию

Житель Новогрудка в интернете обратил внимание на объявление, связанное с продажей беспроводных наушников известного бренда. Стоимость новых наушников составляет более 600 рублей. Однако белорус договорился с продавцом о покупке за 200 рублей и пересылке наложенным платежом.