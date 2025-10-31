Вдоль проспекта Маркса в Омске появилась шестирядная изгородь из кизильника

Сегодня на проспекте Маркса прошел ежегодный конкурс профессионального мастерства среди работников служб озеленения, организованный Управлением дорожного хозяйства и благоустройства Омска. В соревнованиях приняли участие семь команд по семь человек — представители дорожно-эксплуатационных участков и сектора по содержанию пешеходных зон. Конкурс состоял из двух этапов: практического и теоретического.
На первом этапе специалисты выполнили комплекс работ по устройству многорядной живой изгороди. Задание оценивалось по нескольким критериям: подготовка территории с уборкой мусора и выравниванием поверхности, завоз и распределение грунта, разбивка участка с формированием траншей, посадка растений, полив и итоговое благоустройство. Все действия выполнялись на скорость и с соблюдением технологических норм.
Фото: пресс-служба администрации Омска.
В результате вдоль проспекта Маркса появилась шестирядная изгородь из кизильника — всего было высажено около 3500 кустов. По словам организаторов, это только первый шаг: в ближайшее время на этой территории продолжится высадка деревьев.
Второй этап проходил в формате письменного тестирования. Участникам предстояло за ограниченное время ответить на 18 вопросов. Участники должны были показать теоретические знания по таким темам, как: виды оформления кустарниками, функции живых изгородей, принципы подбора растений, критерии организации пылезащиты, особенности озеленения различных типов территорий, оптимальные сроки посадки и методы планировки земельных участков.
Фото: пресс-служба администрации Омска.
Итоги конкурса будут подведены 5 ноября после проверки тестовых работ.
