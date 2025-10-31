Вдоль проспекта Маркса в Омске появилась шестирядная изгородь из кизильника

Сегодня на проспекте Маркса прошел ежегодный конкурс профессионального мастерства среди работников служб озеленения, организованный Управлением дорожного хозяйства и благоустройства Омска. В соревнованиях приняли участие семь команд по семь человек — представители дорожно-эксплуатационных участков и сектора по содержанию пешеходных зон. Конкурс состоял из двух этапов: практического и теоретического.