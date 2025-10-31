«Боремся за каждую жизнь»: как врачи помогают будущим мамам и их детям

От здоровья беременной женщины во многом зависит, насколько благополучно пройдут роды и все ли будет хорошо с ее ребенком. К сожалению, бывают сложные случаи, когда у будущей мамы выявляют рак шейки матки или врастание плаценты. Благодаря развитию медицины сейчас с ними научились лучше справляться. Разработка новых методов диагностики и лечения заболеваний — важная часть задач, которые решаются при поддержке нацпроектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Новые технологии сбережения здоровья».
Подробнее об этом в интервью порталу национальныепроекты.рф рассказал директор Московского областного НИИ акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского (МОНИИАГ), доктор медицинских наук, профессор Российской академии наук Роман Шмаков.
— Роман Георгиевич, вы более четверти века работаете акушером-гинекологом и при этом ведете научные исследования. Поделитесь своими наблюдениями, как в среднем меняется состояние здоровья женщин и их отношение к материнству.
— На репродуктивное здоровье женщины влияет много факторов: это и стрессы, и экология, и неправильное питание, и многое другое. С одной стороны, у нас увеличивается средняя продолжительность жизни. А с другой — женщины откладывают рождение ребенка.
Если 25 лет назад про женщину, родившую первого ребенка в 35 лет, говорили, что у нее поздние роды, то теперь это уже стало привычным явлением. Но ведь с возрастом у женщин все больше проблем со здоровьем, из-за которых труднее выносить ребенка.
Сейчас мы отмечаем у беременных пациенток больше случаев сахарного диабета, чем 10 или 20 лет назад. Часто сталкиваемся с онкологическими заболеваниями и прочими осложнениями, которые у молодых мам встречаются гораздо реже, чем у женщин 35−40 лет.
— Как отмечают медики, женщины нередко боятся рожать естественным способом и просят сделать им кесарево сечение, хотя для проведения этой операции может не быть веских медицинских причин. Прокомментируйте эту тему, пожалуйста.
— В отличие от других стран в России врачи стараются делать кесарево сечение по медицинским показаниям. И это правильно. Проходя через родовые пути, младенец получает от мамы правильную микрофлору, которая помогает ему адаптироваться, наладить пищеварение, укрепить иммунную систему. К тому же существуют методы обезболивания, помогающие снизить неприятные ощущения у мамы во время родов.
Для матери такое хирургическое вмешательство тоже чревато осложнениями. Одно из самых опасных последствий кесарева сечения — врастание плаценты при следующей беременности, когда ее ткани прорастают в стенку матки, во внутренние органы.
— Ранее при таком осложнении женщину можно было спасти, но при этом удаляли матку, что лишало ее надежды еще раз стать мамой. Вы с коллегами более десяти лет разрабатывали более щадящую методику родоразрешения для пациенток с врастанием плаценты. Расскажите о ней, пожалуйста.
— Да, нам удалось справиться с этой задачей и свести к минимуму риск кровотечения при таких операциях. Если вкратце описать суть хирургического вмешательства, то через тазобедренную артерию мы вводим пациентке баллон в аорту, снабжающую кровью органы малого таза. Этот баллон мы аккуратно раздуваем и с его помощью на 15−20 минут перекрываем приток крови через магистральный сосуд. За это время извлекаем ребенка и удаляем вросшую плаценту.
Это обеспечивает минимальную кровопотерю, а женщина сохраняет матку и, соответственно, способность иметь детей. Операции проводят на 36−37-й неделе беременности, дети появляются на свет вполне здоровыми и доношенными.
За десять лет мы сделали около 800 операций роженицам с врастанием плаценты. И 40 из них потом родили повторно, причем без осложнений. По новой технологии с использованием баллонного перекрытия артерии под контролем ультразвукового исследования мы провели уже более десяти операций.
— Такие операции сегодня делают не только в вашей клинике, но и в других медучреждениях нашей страны. Много ли их сегодня в России?
— В нашу клинику, как правило, поступают беременные, у которых развиваются наиболее тяжелые осложнения: например, когда плацента вросла в брюшную полость или мочевой пузырь.
А в остальных случаях подобные операции могут делать специалисты перинатальных центров практически в каждом регионе. Медицинское оснащение таких учреждений, как правило, позволяет проводить высокотехнологичные и безопасные вмешательства.
Каждый год у нас проходят 3−4 учебных цикла для специалистов из субъектов РФ, мы подробно рассказываем о методе родоразрешения при врастании плаценты. Участники тренингов присутствуют на операциях и ассистируют нашим специалистам.
Создана также большая группа экспертов по ультразвуковой диагностике. Они не только выявляют врастание плаценты, но и устанавливают в каждом случае степень тяжести, могут спрогнозировать, как будет развиваться ситуация, советуют, в какую клинику направить пациентку.
— Сейчас все популярнее становится проверка репродуктивного здоровья. С этого года она стала обязательной частью диспансеризации у взрослых и детей. Как вы считаете, насколько это поможет избежать осложнений во время беременности и родов?
— Это важно и нужно. Как правило, чем моложе женский организм, тем легче он переносит и беременность, и роды, а потом быстрее восстанавливается и справляется с нагрузками, связанными с уходом за ребенком и его воспитанием.
После 35 лет у женщины, даже если она прекрасно выглядит и отлично себя чувствует, может наступить истощение яичников. А это повлечет бесплодие. Я уже не говорю о последствиях абортов, которые она могла пережить в молодости.
Конечно, каждая женщина может сама решить, когда стать матерью. Но заботиться о себе ей нужно постоянно, независимо от возраста. Проверка репродуктивного здоровья, которая проводится по нацпроекту «Семья», помогает и женщинам, и мужчинам объективно оценить свое самочувствие. Во время обследования применяют маркеры, которые помогают вовремя выявить серьезные заболевания, пройти лечение и сознательно выбрать наилучший период для зачатия.
Если вдруг в результате медосмотра выяснится, что женщине по состоянию здоровья противопоказано вынашивать ребенка, врачи советуют заморозить яйцеклетки. А в будущем, когда проблемы со здоровьем удастся решить, репродуктологи помогут ей забеременеть.
— Онкозаболевания — это тот случай, когда лечение болезни может отразиться на детородной функции матери и ей советуют заморозить яйцеклетки, не так ли?
— Совершенно верно.
— Но ведь бывает, что о таком диагнозе женщина узнает, уже будучи в положении. Что вы советуете пациенткам в подобных ситуациях?
— Да, бывает, что женщины узнают о том, что у них рак шейки матки или злокачественная опухоль молочной железы, когда они обращаются в женскую консультацию по поводу беременности. Все будущие мамы проходят обследование, включающее онкоскрининг.
В каждом случае мы вместе с пациенткой и ее семьей принимаем решение о тактике ведения беременности. Решаем, возможно ли ее сохранить, и одновременно намечаем противоопухолевые мероприятия.
Если болезнь удалось выявить на ранней стадии, то женщина может выносить плод, а уже после рождения ребенка начать химиотерапию или лучевую терапию. Если с лечением рака тянуть нельзя, то мы ждем до 14-й недели беременности, пока формируются органы малыша. А потом, когда уже начинается рост плода, совместно с онкологами составляем план лечения онкозаболевания.
— Часто ли удается сохранить беременность у таких пациенток?
— Да, чаще всего принимается положительное решение. Конечно, было бы проще прервать беременность и начать лечение онкозаболевания. Но, к примеру, в случае рака шейки матки пациентке грозит удаление органа. Поэтому сохранить беременность крайне важно. Мы формируем тактику ведения пациентки так, чтобы сохранить беременность, не ухудшив прогноз для женщины. Для этого работаем совместно с онкологами и химиотерапевтами. Боремся за каждую жизнь — и мамы, и малыша.
Мы начали вести эту работу более 20 лет назад в Центре имени Кулакова (Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова. — Прим. ред.). А сейчас продолжаем применять и развивать этот метод у нас, в МОНИИАГ.
За минувшие годы мы помогли уже более чем полутора тысячам пациенток с онкодиагнозами. Во многих случаях этим мамам разрешается кормить ребенка грудью. А впоследствии мне доводилось принимать роды у дочерей таких пациенток. В такие моменты испытываешь гордость и радость за свою работу.
— Вы много общаетесь с коллегами из региональных клиник, когда консультируете их по видеосвязи или бываете в командировках. Как вы оцениваете оснащение медицинских учреждений оборудованием?
— Недавно прошла конференция «Новая модель здравоохранения 2040: переход от реактивной к предиктивной медицине». Там говорили о том, как важно разрабатывать современные системы постановки диагноза, применять искусственный интеллект во врачебной деятельности, и на другие актуальные темы. Заместитель министра здравоохранения России Евгения Григорьевна Котова в своем выступлении привела такие данные: если 15 лет назад в регионах изношенность оборудования составляла 80%, то сейчас этот показатель удалось снизить в два раза.
Сегодня государство делает колоссальные финансовые вливания в медицину, поставляет новейшее оборудование, дает возможность специалистам повышать свою квалификацию в том числе по национальным проектам «Продолжительная и активная жизнь» и «Новые технологии сбережения здоровья». Мы видим реальные изменения к лучшему. Конечно, это здорово.