«Боремся за каждую жизнь»: как врачи помогают будущим мамам и их детям

— Недавно прошла конференция «Новая модель здравоохранения 2040: переход от реактивной к предиктивной медицине». Там говорили о том, как важно разрабатывать современные системы постановки диагноза, применять искусственный интеллект во врачебной деятельности, и на другие актуальные темы. Заместитель министра здравоохранения России Евгения Григорьевна Котова в своем выступлении привела такие данные: если 15 лет назад в регионах изношенность оборудования составляла 80%, то сейчас этот показатель удалось снизить в два раза.