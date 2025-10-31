Доказана возможность создания универсальной вакцины от детской пневмонии

Значительная часть случаев заражения пневмонией среди детей связана с проникновением бактерий вида Haemophilus influenzae в верхнюю часть респираторного тракта. До 1933 года этот микроб ошибочно считался возбудителем гриппа, однако впоследствии ученые обнаружили, что он вызывает несколько других опасных заболеваний, в число которых, помимо пневмонии, входят бактериальный менингит и эпиглоттит. На сегодняшний день существует вакцина от одного из штаммов Haemophilus influenzae, связанного с развитием детского менингита (Hib), массовое использование которой в развитых странах снизило заболеваемость на 90% и более.