Одно из крупнейших предприятий Марий Эл оптимизировало производство

Оптимизация пилотного производственного потока завершена на крупнейшем в Республике Марий Эл предприятии коммунальной энергетики — Йошкар-Олинской ТЭЦ-1. К работам по улучшению производства в компании приступили в апреле этого года по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве промышленности, экономического развития и торговли региона.
Основными видами деятельности Йошкар-Олинской ТЭЦ-1 являются производство и передача тепловой и электрической энергии. Совместно с экспертами регионального центра компетенций Марий Эл команда проекта из числа сотрудников провела диагностику пилотного потока — технологического присоединения к электрическим сетям. Были выявлены проблемы, разработаны способы их решения и реализован комплекс мероприятий с применением бережливых технологий.
Помимо этого, рабочая группа предприятия освоила основные инструменты бережливого производства, также были подготовлены два инструктора для дальнейшего обучения коллектива. Общим итогом работы команды проекта стало снижение трудоемкости на 8% и уменьшение времени протекания рабочего процесса на 16,6%.
«Стоит отметить, что Йошкар-Олинская ТЭЦ-1 является первой ресурсоснабжающей организацией в республике, которая вступила в этот проект, чему мы безусловно рады. На сегодняшний день мы обладаем не только новыми знаниями, но и реальными инструментами повышения эффективности и качества нашей работы. Очень ценно, что мы взяли курс на бережливое производство и инновации — это то самое, что позволит нам более эффективно работать и снижать издержки», — отметил генеральный директор предприятия Андрей Болдянкин.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.