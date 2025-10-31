Названы регионы, где аренда жилья на Новый год стала дешевле

Краткосрочная аренда квартир на новогодние праздники за год сильнее всего подешевела в Свердловской области. Здесь цены снизились на 22% — с 5,1 тыс. руб. за сутки на прошлый Новый год до 4 тыс. руб. за ночь на предстоящие новогодние праздники. Об этом в поступившем в редакцию исследовании сообщили аналитики компании «Авито Путешествия».