Названы регионы, где аренда жилья на Новый год стала дешевле

Краткосрочная аренда квартир на новогодние праздники за год сильнее всего подешевела в Свердловской области и Карачаево-Черкесии, а аренда загородных домов — в Подмосковье.

Источник: Freepik.com

Краткосрочная аренда квартир на новогодние праздники за год сильнее всего подешевела в Свердловской области. Здесь цены снизились на 22% — с 5,1 тыс. руб. за сутки на прошлый Новый год до 4 тыс. руб. за ночь на предстоящие новогодние праздники. Об этом в поступившем в редакцию исследовании сообщили аналитики компании «Авито Путешествия».

Где еще арендовать квартиры на Новый год стало дешевле

Помимо Свердловской области, существенное снижение цен на новогоднюю аренду квартир аналитиками также зафиксировано:

  • на 17% — в Карачаево-Черкесии (до 9,8 тыс. руб. за ночь);
  • на 14% — в Башкортостане (до 4,2 тыс. руб.) и Кировской области (до 3,1 тыс. руб.).;
  • на 10% — в Краснодарском крае (до 6,1 тыс. руб.).

Менее чем на 10%, по данным «Авито Путешествий», подешевела аренда в Ханты-Мансийском АО (на 9%, до 3,5 тыс. руб.), Красноярском крае (на 3%, до 4,1 тыс. руб.), Челябинской области (на 2%, до 6,4 тыс. руб.).

В остальных регионах расценки не изменились или выросли.

Как считали

Сравнивались средние расценки на посуточную аренду на прошлые новогодние праздники (с 31 декабря по 10 января) с ценам на тот же период на предстоящий Новый год. В исследование попали регионы с населением от 300 тыс. человек.

Где арендовать загородный дом на Новый год стало дешевле

Стоимость аренды загородной недвижимости на новогодние праздники за последний год снизилась:

  • на 37% — в Подмосковье (до 18,2 тыс. руб за ночь);
  • на 27% — во Владимирской области (до 20,5 тыс. руб.);
  • на 24% — в Краснодарском крае (до 13,5 тыс. руб.).

В трех регионах зафиксировано незначительное снижение:

  • на 4% — в Тверской области (до 13,1 тыс. руб.) и Кемеровской области (до 29,9 тыс. руб.);
  • на 1% — в Ленинградской области (до 23,1 тыс. руб.).

В остальных локациях цены либо не изменились, либо выросли.

На осенние каникулы, которые уже начались, фаворитами для россиян стали Ленинградская область и Краснодарский край. При этом выгоднее всего снять квартиру на несколько дней будет в Карелии.