В Элисте с начала года обновили свыше 30 городских светофоров

Более 30 светофоров модернизировали в Элисте по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году. Эта работа направлена на повышение уровня транспортной безопасности и комфорта жителей города, сообщили в аппарате правительства Республики Калмыкии.
«В текущем году обновления затронули большинство городских светофоров: из общего числа в 43 единицы обновлен уже 31 объект. Остальные 12 светофоров продолжают функционировать в штатном режиме, обеспечивая бесперебойное движение транспорта и пешеходов», — следует из сообщения.
Большая часть обновленных светофоров уже введена в эксплуатацию, однако на некоторых участках дорог работы по модернизации объектов еще продолжаются. Например, на пересечении улиц Горького и Пушкина установлен светофор, который хотя и функционирует, но нуждается в дополнительной комплектации. На двух участках проспекта Анацкого светофорные объекты проходят финальную стадию установки и тестирования.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.