Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Элисте с начала года обновили свыше 30 городских светофоров

Эта работа направлена на повышение уровня транспортной безопасности и комфорта жителей города.

Более 30 светофоров модернизировали в Элисте по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году. Эта работа направлена на повышение уровня транспортной безопасности и комфорта жителей города, сообщили в аппарате правительства Республики Калмыкии.

«В текущем году обновления затронули большинство городских светофоров: из общего числа в 43 единицы обновлен уже 31 объект. Остальные 12 светофоров продолжают функционировать в штатном режиме, обеспечивая бесперебойное движение транспорта и пешеходов», — следует из сообщения.

Большая часть обновленных светофоров уже введена в эксплуатацию, однако на некоторых участках дорог работы по модернизации объектов еще продолжаются. Например, на пересечении улиц Горького и Пушкина установлен светофор, который хотя и функционирует, но нуждается в дополнительной комплектации. На двух участках проспекта Анацкого светофорные объекты проходят финальную стадию установки и тестирования.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.