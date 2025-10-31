В Элисте с начала года обновили свыше 30 городских светофоров

Большая часть обновленных светофоров уже введена в эксплуатацию, однако на некоторых участках дорог работы по модернизации объектов еще продолжаются. Например, на пересечении улиц Горького и Пушкина установлен светофор, который хотя и функционирует, но нуждается в дополнительной комплектации. На двух участках проспекта Анацкого светофорные объекты проходят финальную стадию установки и тестирования.