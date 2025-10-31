В каком месяце в 2026 выгодней всего брать отпуск?

А вот предстоящий январь — самый невыгодный месяц для отпуска. Рабочих дней всего 15 при норме 21−23. Новогодние каникулы в 2026 году будут исключительно длинными — с 1 по 11 января включительно. Если взять отпуск в январе, то придется потратить драгоценные дни отпуска на месяц, который и так почти наполовину состоит из выходных. Май также крайне невыгоден из-за двух периодов длинных выходных.