В каком месяце в 2026 выгодней всего брать отпуск?

Абсолютный лидер в плане выгоды — это июль 2026 года, объясняет кандидат юридических наук, доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Ирина Рогалева. Ведь в нем 23 рабочих дня и нет ни одного официального праздничного дня.
«Это самый “плотный” рабочий месяц в году с максимальным количеством рабочих дней, — говорит эксперт. — Взяв отпуск, например, на 14 календарных дней, вы получите оплату за 10 полноценных рабочих дней (из 23 возможных в месяце) по своему среднему заработку. Это максимальная эффективность конвертации отпускных дней в деньги».
Далее в рейтинге по выгодности — апрель, сентябрь, октябрь и декабрь в данных месяцах по 22 рабочих дня. В этом же списке — март. В нем 21 рабочий день, и 8 марта выпадает на воскресенье, поэтому выходной переносится на понедельник 9 марта. Но это не увеличивает количество нерабочих дней в месяце. Получается стабильный и длинный рабочий месяц.
А вот предстоящий январь — самый невыгодный месяц для отпуска. Рабочих дней всего 15 при норме 21−23. Новогодние каникулы в 2026 году будут исключительно длинными — с 1 по 11 января включительно. Если взять отпуск в январе, то придется потратить драгоценные дни отпуска на месяц, который и так почти наполовину состоит из выходных. Май также крайне невыгоден из-за двух периодов длинных выходных.