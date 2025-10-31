Ричмонд
«Необходимо быть очень внимательными»: жителей Башкирии предупредили об опасных погодных явлениях

МЧС предупредило жителей Башкирии о гололеде и тумане на дорогах.

Источник: Комсомольская правда

МЧС Башкирии предупреждает водителей и пешеходов об ухудшении погодных условий на дорогах республики. По данным Башгидрометцентра, в ближайшее время ожидается облачная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега.

В ночные часы температура воздуха составит от −3 до +2 градусов, местами возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем столбики термометров поднимутся до +1, +6 градусов, при этом осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются уже по всей территории республики. Ветер будет северо-западный с переходом на юго-западный со скоростью 5−10 м/с.

Такие погодные условия способствуют образованию гололедицы на дорогах и ухудшению видимости из-за тумана.

МЧС рекомендует водителям соблюдать особую осторожность: соблюдать скоростной режим, увеличить дистанцию до других транспортных средств и обязательно включить противотуманные фары. Спасатели призывают быть предельно аккуратными и бдительными за рулем, не забывать о ремнях безопасности и правилах безопасного обгона.

Пешеходам также необходимо проявлять повышенную внимательность при переходе проезжей части и не отвлекаться на разговоры по мобильному телефону.

