«Необходимо быть очень внимательными»: жителей Башкирии предупредили об опасных погодных явлениях

В ночные часы температура воздуха составит от −3 до +2 градусов, местами возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем столбики термометров поднимутся до +1, +6 градусов, при этом осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются уже по всей территории республики. Ветер будет северо-западный с переходом на юго-западный со скоростью 5−10 м/с.