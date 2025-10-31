«Необходимо быть очень внимательными»: жителей Башкирии предупредили об опасных погодных явлениях

МЧС Башкирии предупреждает водителей и пешеходов об ухудшении погодных условий на дорогах республики. По данным Башгидрометцентра, в ближайшее время ожидается облачная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега.
В ночные часы температура воздуха составит от −3 до +2 градусов, местами возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем столбики термометров поднимутся до +1, +6 градусов, при этом осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются уже по всей территории республики. Ветер будет северо-западный с переходом на юго-западный со скоростью 5−10 м/с.
Такие погодные условия способствуют образованию гололедицы на дорогах и ухудшению видимости из-за тумана.
МЧС рекомендует водителям соблюдать особую осторожность: соблюдать скоростной режим, увеличить дистанцию до других транспортных средств и обязательно включить противотуманные фары. Спасатели призывают быть предельно аккуратными и бдительными за рулем, не забывать о ремнях безопасности и правилах безопасного обгона.
Пешеходам также необходимо проявлять повышенную внимательность при переходе проезжей части и не отвлекаться на разговоры по мобильному телефону.
