В Петербурге прошел футбольный турнир памяти Лаврова и Семенова

Команда из школы № 6 Василеостровского района Санкт-Петербурга в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети» выступила на городском футбольном турнире «Кубок Лаврова и Семенова». Об этом сообщили в районной администрации.
«Команда “Кенар” из школы № 6 Василеостровского района выступила на городском футбольном турнире в память о народном артисте СССР Кирилле Лаврове и спортивном обозревателе “Вечерки” Валентине Семенове. Мероприятие было приурочено к 108-летию газеты “Вечерний Санкт-Петербург” и 50-летию турнира», — говорится в сообщении.
Юные василеостровцы встретились на легендарном поле стадиона «Петровский» с лучшими школьными командами из других районов. Всего в турнире участвовали 18 детских команд от всех районов города и 16 взрослых — сборные городских предприятий, редакций, театров, общественных и ветеранских организаций. Соревнования прошли на восьми площадках «Петровского» по правилам мини-футбола 5×5.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.