В Екатеринбурге поймали убийцу женщины, которую обезглавили в лесопарке

В Екатеринбурге задержали молодого человека, который убил и обезглавил женщину, оставив ее тело в лесопарке. Им оказался родной сын жертвы. Парень был уверен, что его не вычислят, так как «отчленил голову и спрятал одежду», сообщили в МВД. Причиной убийства могли стать частые ссоры сына с матерью, из-за которых молодой человек «решил раз и навсегда прекратить упреки в свой адрес».