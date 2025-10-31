Из Омска отправили новую партию призывников: 83 новобранца ушли в армию

Сегодня из Омска на военную службу отправились 83 новобранца. Торжественная церемония прошла на базе областного пункта Военного комиссариата Омской области. Призывники пополнят ряды железнодорожных войск и сухопутные войска.
Военный комиссар Омской области полковник Вячеслав Верхоланцев в очередной раз подчеркнул, что солдаты-срочники не будут участвовать в специальной военной операции и не направляются в зону боевых действий.
«География их службы обширна — от Архангельска до Севастополя, от Калининграда до Петропавловска-Камчатского», — отметил Верхоланцев.
Осенний призыв в Омской области стартовал 1 октября в соответствии с указом президента РФ и приказом министра обороны. Всего в рамках этого призыва, который продлится до конца декабря, регион должен направить в армию более 2600 человек.
