В Иркутске начали проектировать школу в Нижней Лисихе

Планируется строительство трехблочного здания. Один из блоков будет отведен под начальные классы, учебные кабинеты и помещения для групп продленного дня. Второй корпус будет включать в себя читальный зал, актовый зал на 825 посадочных мест, четыре спортивных зала и пищеблок. А третий корпус будет отведен под начальное и среднее звено школы. Он будет оснащен мастерскими, медицинским кабинетом и электронной библиотекой с книгохранилищем.