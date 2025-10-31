В Иркутске начали проектировать школу в Нижней Лисихе. Документы планируют подготовить к середине лета 2026 года. Социальное учреждение будет рассчитано на не менее 1600 мест. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе городской администрации.
— Новый объект разместим в районе плотины ГЭС на территории, где раньше располагались сотни гаражей. Строительство школы включено в программу социально-экономического развития Иркутска до 2030 года, — отметила заместитель председателя комитета по градостроительной политике Светлана Свиркина.
Планируется строительство трехблочного здания. Один из блоков будет отведен под начальные классы, учебные кабинеты и помещения для групп продленного дня. Второй корпус будет включать в себя читальный зал, актовый зал на 825 посадочных мест, четыре спортивных зала и пищеблок. А третий корпус будет отведен под начальное и среднее звено школы. Он будет оснащен мастерскими, медицинским кабинетом и электронной библиотекой с книгохранилищем.
На прилегающей территории установят несколько игровых площадок, стадион с футбольным полем и беговыми дорожками.