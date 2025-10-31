Центр творчества в Смоленске получит поддержку для реализации двух проектов

Государственная поддержка поможет Смоленскому областному центру народного творчества реализовать два проекта по нацпроекту «Семья». Результаты предварительного отбора на получение субсидий объявило Министерство культуры РФ, сообщили в пресс-службе правительства Смоленской области.
Так, на базе центра будет создана инновационная площадка для школьников, где они смогут не только изучать богатое культурное наследие России и родной Смоленщины, но и активно участвовать в его сохранении и развитии. Помимо этого, по результатам ежегодного Всероссийского конкурса по выявлению лучших практик работы среди Домов культуры учреждение получит средства из федерального и регионального бюджетов на проведение масштабного мероприятия — областного фестиваля «Неделя русских традиций», нацеленного на сохранение и популяризацию культурного наследия региона.
Отметим, что в этом году в конкурсе по выявлению лучших практик приняли участие 442 учреждения культуры из 74 субъектов РФ. Победителями стали 240 заявок, среди них — Смоленский центр народного творчества.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.