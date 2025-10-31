Центр творчества в Смоленске получит поддержку для реализации двух проектов

Так, на базе центра будет создана инновационная площадка для школьников, где они смогут не только изучать богатое культурное наследие России и родной Смоленщины, но и активно участвовать в его сохранении и развитии. Помимо этого, по результатам ежегодного Всероссийского конкурса по выявлению лучших практик работы среди Домов культуры учреждение получит средства из федерального и регионального бюджетов на проведение масштабного мероприятия — областного фестиваля «Неделя русских традиций», нацеленного на сохранение и популяризацию культурного наследия региона.